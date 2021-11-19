Джерело - Чемпіон.

Відомий французький мотофристайліст і багаторазовий чемпіон Red Bull X-Fighters Том Паже увірвався в новий зимовий сезон з висококласним трюком - спортсмен став першим, хто об'єднав дабл фронтфліп з бейсджампом з величезної скелі в Аворіазі.

36-річному спортсмену, на рахунку якого п'ять золотих, дві срібні та одна бронзова медаль X Games, захотілося об'єднати мотофристайл та парашутний спорт. Так з'явилося перше у світі відео, в якому він робить дабл фронтфліп із гори в Аворіазі, приземляється з парашутом та їде.

Паже почав з того, що проїхав пішохідними вулицями знаменитого курортного містечка в Альпах і попутно виконав кілька трюків, а потім переключився на четверту передачу, щоб розігнатися семиметровою рампою (звичайна висота рампи в середньому 2,7 м) на швидкості 80 км/год. Він стрибнув з урвища більш ніж на 55 метрів і, зробивши в повітрі дабл фронтфліп, став опускатися у вільному падінні на мотоциклі зі швидкістю 150 км/год, перш ніж розкрилися парашути, щоб через 30 секунд і 170 метрів опинитися на землі.

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