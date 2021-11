Колишній футболіст англійської Шеффілд Юнайтед Террі Кеннеді став переможцем лотереї.

Про це повідомляє Daily Mail.

Кеннеді через травму коліна у 2018 році був змушений піти з професійного футболу.

Хлопцеві зателефонував оператор і запропонував сісти, після чого оголосив, що Террі зірвав джек-пот. Один із друзів футболіста записав момент із оголошенням виграшу Кеннеді, і ролик став вірусним. "Боже мій!" - вигукнув везунчик.

Former Sheffield United defender Terry Kennedy was forced to retire from football early due to injury.



Here he is having it confirmed he's just won £1million on the lottery. Wonderful ❤️️💰 pic.twitter.com/OlsQTjj9Ay