Триразовий призер Олімпійських ігор німець Сімон Шемпп випустить автобіографію.

Книга надійде у продаж 14 грудня. Вона називається Фініш.

"Кілька останніх місяців я працював над особливим проєктом - над своєю книгою. З нетерпінням чекаю на можливість поділитися з вами результатами роботи.

У книзі я розповів, як мені вдавалося справлятися з тиском, наскільки кам'янистим був мій шлях до вершини, а також про взаємоповагу між суперниками, мої приклади для наслідування, про лаштунки спорту, про щоденні обмеження, з якими стикаються спортсмени та багато іншого", - зазначив Шемпп.