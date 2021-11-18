Джерело - Чемпіон.

Українська бійчиня змішаних єдиноборств Марина Мороз продовжує запалювати в своєму Instagram.

Цього разу дівчина виконала одразу два звабливих танка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Нагадаємо, кільків днів тому Мороз показувала своє вміння танцювати еротичні танці.

Як відомо, Мороз продає свій еротичний медіаконтент на одному з тематичних ресурсів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua