Джерело - Чемпіон.
Українська бійчиня змішаних єдиноборств Марина Мороз продовжує запалювати в своєму Instagram.
Цього разу дівчина виконала одразу два звабливих танка.
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Нагадаємо, кільків днів тому Мороз показувала своє вміння танцювати еротичні танці.
Як відомо, Мороз продає свій еротичний медіаконтент на одному з тематичних ресурсів.
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