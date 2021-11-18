Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник київського Динамо Дуду відзначився шикарним голом у бразильській Серії А.

Дуду, який захищає кольори Палмейраса, забив у ворота Флуміненсе класним ударом з льоту на на 28-й хвилині матчу, відкривши рахунок. Гра завершилась перемогою Флуміненсе (2:1).

Chested it down and let it fly.



Dudu with a ridiculous strike for Palmeiras 🚀



(via @TNTSportsBR)pic.twitter.com/gqyQpNCzOC — B/R Football (@brfootball) November 15, 2021

Бразилець грав за Динамо з 2011 по 2015 роки. На рахунку півзахисника 2 голи в 24 матчах за киян.

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