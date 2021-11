Колишній півзахисник київського Динамо Дуду відзначився шикарним голом у бразильській Серії А.

Дуду, який захищає кольори Палмейраса, забив у ворота Флуміненсе класним ударом з льоту на на 28-й хвилині матчу, відкривши рахунок. Гра завершилась перемогою Флуміненсе (2:1).

Chested it down and let it fly.



Dudu with a ridiculous strike for Palmeiras 🚀



(via @TNTSportsBR)pic.twitter.com/gqyQpNCzOC