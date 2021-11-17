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Неудачи “Колоса” в первой половине сезона

Вчора 23:12 Дима Копий 121 0
Неудачи “Колоса” в первой половине сезона

Позади практически половина сезона в чемпионате Украины, и для каждого он, разумеется, складывается по-разному. Вряд ли этот отрезок может занести себе в актив “Колос”. Команда плотно обосновалась во второй половине турнирной таблицы, и, пожалуй, вычеркнула себя из числа претендентов на место в зоне еврокубков. Букмекерская контора ставки на спорт с 1xBet делает не просто увлекательными, но и выгодными. Принимаются прогнозы на каждый матч с участием команды из Ковалевки.

В текущем сезоне “Колос” достаточно часто теряет очки в противостояниях с середняками и аутсайдерами первенства. Основной проблемой команды является крайне низкая результативность. Клуб забивает даже меньше откровенных неудачников сезона. Естественно, при таком раскладе сложно претендовать на положительный результат.

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Чего ждать от “Колоса” в ближайших матчах

В целом, у команды достаточно неплохой подбор футболистов, как по украинским меркам. Поэтому, им достаточно демонстрировать свой класс, чтобы не упасть ниже определенного уровня. Букмекерская контора лайф ua-1x-bet.com/live предлагает своим клиентам в удобном формате следить за последними новостями.

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