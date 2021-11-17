Для каких видов спорта подойдут новые часы Хуавей Вотч Фит мини

Обновленные умные часы Хуавей Вотч Фит мини — это хитовая флагманская модель Вотч Фит, только уменьшенная. Они также предназначены для активных занятий спортом и подходят для профессионалов и любителей.

Диагональ дисплея новинки составляет 1,47” (против 1,64” у полноразмерной версии). Соответственно, корпус — миниатюрный. Это большой плюс, так как часы отлично садятся даже на тонком запястье.

Особенно преимущества мини-часов заметны поклонникам тех видов спорта, в которых нужно выполнять активные движения руками (волейбол, спортивная гимнастика, плавание).

Высокая прочность и удобная форма

Форм-фактор часов — прямоугольный, рамки вокруг экрана отсутствуют. На правой боковой грани корпуса расположена аккуратная заводная головка. Надежная фиксация обеспечена благодаря прочному ремешку, который легко подстраивается под толщину руки.

Корпус Watch Fit mini сделан из алюминия и прочных полимерных материалов. Такая «комбинация» долговечная и стойкая к механическим повреждениям. Благодаря этой особенности эксплуатация часов возможна в экстремальных условиях. Велоспорт, рыбалка, каякинг, хайкинг — даже в этих видах спорта часы показывают себя с лучшей стороны. Они выполняют роль надежного помощника, отслеживающего изменения состояния организма.

Автономность

Маленькие часы укомплектованы мощной батареей, обеспечивающей высокие показатели автономности. Время работы — 14 дней. При этом подразумевается не просто ношение, а эксплуатация с использованием основных функций и ПО. Производитель обещает, что при постоянной нагрузке гаджет сможет продержаться около 10 дней.

Высокая автономность позволяет умным часам войти в «арсенал» обязательной экипировки для спортивного туризма наряду с таким оснащением, как:

каски и страховки;

карабины и стропы;

перчатки и «восьмерки»;

спортивная обувь и одежда.

Полезные функции для спортсменов

Бегунам, тяжелоатлетам, футболистам, велосипедистам и другим спортсменам важно следить за здоровьем во время тренировок. Иначе занятия могут не только утратить эффективность, но и стать опасными.

С Watch Fit mini можно контролировать пульс, кислород в крови, уровень стресса, частоту сердцебиения.

В числе полезных и актуальных датчиков и технологий:

Календарь менструального цикла

Функция, способная облегчить жизнь девочек-подростков и взрослых женщин.

Система измерения уровня стресса

Опция, которая позволяет избежать нервного истощения и предотвратить серьезные проблемы с ментальным здоровьем.

TruSleep 2.0

Обновленный механизм мониторинга состояния организма во время отдыха.

Пульсоксиметр и датчик пульса

Сенсоры, которые мониторят насыщенность крови кислородом и отслеживают пульс.

96 спортивных режимов

Поскольку Вотч Фит мини — это спортивные часы, программное обеспечение у них соответствующее.

Всего поддерживаемых спортивных режимов 96, поэтому носимый аксессуар «легко» вливается в любую тренировку. Учтены потребности людей, которые тренируются дома, в спортзалах и на улице.

Цена стартует от 99 Евро. Это стоимость средней спортивной формы. Весьма демократично, как для универсального спортивного гаджета, подходящего почти для всех популярных видов спорта.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua