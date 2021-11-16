Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної України Артем Довбик забив другий гол у ворота Боснії і Герцеговини в матчі кваліфікації чемпіонату світу.

Нападник Дніпро-1 з'явився на полі на 75-й хвилині та за 4 хвилини відзначився взяттям воріт.

Перший гол за синьо-жовтих на рахунку Олександра Зінченка на 59-й хвилині.

У паралельному матчі французи виграють фінів - 0:2, що виводить підопічних Петракова и стикові матчі.

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