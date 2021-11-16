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25 років тому брати Клички дебютували у професійному боксі

Сьогодні 13:38 Valeriy Ruchka 3011 2
25 років тому брати Клички дебютували у професійному боксі

Джерело - Чемпіон.

Брати Клички 16 листопада 1996 року провели дебютні бої на професійному рингу. Українські боксери у профі дебютували в один день. Тоді брати виступили в рамках боксерського шоу компанії Universum Box-Promotion, здобувши впевнені перемоги нокаутами.

Вже у другому раунді Віталій Кличко відправив у нокаут досвідченого американця Тоні Бредхема. 

А його брат Володимир зустрівся з мексиканцем Фабіном Мезою, який став легкою здобиччю українця. У підсумку звитяга боксера з України вже у першому раунді. Для боксера з Мексики цей поєдинок став першим, який він програв нокаутом. 

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