Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Брайтона Грем Поттер провів ніч на вулиці в рамках кампанії The Big Sleep Out (Велика ночівля на вулиці).

Також переночували на вулиці помічники Поттера Біллі Рід та Бруно Сальтор, повідомляє пресслужба клубу.

Мета акції - зібрати кошти для допомоги безпритульним.

"У мене була полегшена версія сну на вулиці. Не можу уявити, як це не знати, що чекає на тебе в майбутньому, коли ти наступного разу поїси. Безпритульні - одні з найуразливіших членів нашого суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки", - сказав Поттер.

Our boss 💙 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 14, 2021

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