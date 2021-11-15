Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Брайтона Грем Поттер провів ніч на вулиці в рамках кампанії The Big Sleep Out (Велика ночівля на вулиці).
Також переночували на вулиці помічники Поттера Біллі Рід та Бруно Сальтор, повідомляє пресслужба клубу.
Мета акції - зібрати кошти для допомоги безпритульним.
"У мене була полегшена версія сну на вулиці. Не можу уявити, як це не знати, що чекає на тебе в майбутньому, коли ти наступного разу поїси. Безпритульні - одні з найуразливіших членів нашого суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки", - сказав Поттер.
Our boss 💙— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 14, 2021
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