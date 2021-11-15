Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко продемонстрував феноменальні здібності у баскетболі.

У Instagram було опубліковано ролик, як легковаговик закидав у кільце м'яч із різних дистанцій.

У кошик Василь потрапляв не тільки із триочкової зони, але й стоячи на балконі будинку з дуже великої відстані.

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Раніше, Top Rank анонсував наступний бій Ломаченка.

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