12 листопада відбувся матч НБА, в якому Юта на своєму майданчику приймала Індіану.

У четвертій чверті за рахунку 102:92 на користь Пейсерс за чотири хвилини до кінця матчу відбулася сутичка між двома центровими команд. Майлз Тернер поставив блок-шот Руді Гоберу, від чого той упав на паркет, після чого вирішив потягнути за собою суперника, схопивши його за шорти.

У підсумку, з майданчика було видалено відразу чотири гравці: Майлз Тернер (Індіана), Руді Гобер, Донован Мітчелл та Джо Інглз (усі - Юта).

Gobert and Myles Turner got into it 😳 pic.twitter.com/M9Rkb6IwYz