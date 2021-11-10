Джерело - Чемпіон.

Російський пілот Формули-1 Нікіта Мазепін, який виступає за команду Haas, відвідав нічний клуб у Мексиці та опинився у центрі скандалу.

У мережі з'явилося відео, де 22-річний гонщик на підвищених тонах спілкується з охоронцем. Як стверджує Mundo Deportivo, у результаті Мазепіна вигнали із закладу. Причина конфлікту сторін невідома.

Зазначається, що Мазепін прийшов у нічний клуб у компанії 23-річного Джорджа Рассела (Williams) та 25-річного Олександра Албона (Toro Rosso).

Mazepin antreando con Albon y Russell en México.



pic.twitter.com/WKBBFKw50s — 【 AlertaF1 】 #BrazilGP🇧🇷 (@AlertaF1) November 9, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua