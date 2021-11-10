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Російський гонщик Формули-1 потрапив у скандал у нічному клубі

Сьогодні 20:39 Віктор Слюсаренко 205 0
Російський гонщик Формули-1 потрапив у скандал у нічному клубі
#Мезепін

Джерело - Чемпіон.

Російський пілот Формули-1 Нікіта Мазепін, який виступає за команду Haas, відвідав нічний клуб у Мексиці та опинився у центрі скандалу.

У мережі з'явилося відео, де 22-річний гонщик на підвищених тонах спілкується з охоронцем. Як стверджує Mundo Deportivo, у результаті Мазепіна вигнали із закладу. Причина конфлікту сторін невідома.

Зазначається, що Мазепін прийшов у нічний клуб у компанії 23-річного Джорджа Рассела (Williams) та 25-річного Олександра Албона (Toro Rosso).

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