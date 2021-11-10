Джерело - Чемпіон.

На олімпіаді в Луізіані для літніх людей 105-річна Джулія Гокінс встановила рекорд з бігу.

Вона найшвидше у світі здолала стометрівку у віковій категорії 100+.

Жінка на дистанції показала час 01:02:95. За свою спритність вона ще раніше отримала прізвисько Ураган.

Що цікаво, Джулія вирішила зайнятись бігом зовсім нещодавно - лише в 101 рік. Традиційно вона тренується, маневруючи довкола власного будинку.

Попри такий пізній старт, спортсменка одразу ж почала встановлювати рекорди. Так, у 2019 році вона стала найшвидшою бігункою світу в категорії 100+ на дистанції 50 метрів з часом 46,07 секунди.

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