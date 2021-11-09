Збірна України представила нову форму

Джерело - Facebook.
Українські біатлоністки представили нову форму, у якій змагатимуться в сезоні 2021/22.
Фото з презентації опублікували на сторінці Facebook Федерації біатлону України.
Зазначається, що екіпірування українській команді розробила й виготовила шведська компанія Craft Sportswear.
Нагадаємо, Кубок світу з біатлону розпочнеться в шведському Естерсунді 17 листопада.
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