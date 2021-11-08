Джерело - Чемпіон.
Захисник доецького Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко став хрещеним батьком доньки Олександра Зінченка та Влади Седан.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив новоспечений кум подружжя Зінченків.
"У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку", - написав Матвієнко.
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Нагадаємо, Зінченко став батьком 1 серпня цього року. Доньку назвали Євою.
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