Джерело - Чемпіон.

Захисник доецького Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко став хрещеним батьком доньки Олександра Зінченка та Влади Седан.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив новоспечений кум подружжя Зінченків.

"У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку", - написав Матвієнко.

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Нагадаємо, Зінченко став батьком 1 серпня цього року. Доньку назвали Євою.

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