Кирило BOOMbl4 Михайлов запам'ятає цей день назавжди

Джерело - Чемпіон.

NaVi у гранд-фіналі PGL Major Stokholm обіграли G2 на двох картах, при цьому Nuke завершився лише на других овертаймах.

Після переможного раунду вся команда вийшла на головну сцену, щоб здобути кубок. Після того, як кожен із гравців висловився, слово взяв капітан команди Кирило BOOMbl4 Михайлов.

"Моя дівчина зараз не тут, але я хочу дещо у неї запитати. Ліка, ти вийдеш за мене?", - сказав Кирило зі сцени.

Своєю чергою, дівчина капітана NaVi в соцмережах сповістила, що з радістю дала позитивну відповідь.

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