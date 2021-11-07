Джерело - Чемпіон.

Вийшла перша серія серіалу Не футболіст від Брутального Футболу, який розповідає про життя в українських глибинках.

Це історія простих українців - людей, для яких футбол більше, ніж гра.

У першій серії Тріумф з Довгого Войнилова з Васею Максимівим відправляється на матч першого туру Калуського району (Івано-Франківська область) на виїзд до найпринциповішого суперника - команди Перекоси. Команди не зустрічались між собою багато років і от нарешті цей день настав.

Фільм вийшов нині, а матч відбувся ще у рамках першого туру групи D чемпіонату Калуського району 29 серпня 2021 року. Тоді Перекоси вдома поступилися Тріумфу - 2:3.

Нині вже завершилося перше коло чемпіонату, за підсумками якого принципові суперники Тріумф та Перекоси ділять 3-4 місця у групі (у групі грає 9 команд. Всього у чемпіонаті району виступає 34 команди, які поділено на чотири групи), набравши по 14 очках у восьми матчах.

Цікаво відзначити. По при перебування у глибинці України, ФК Перекоси має групу у Facebook та свій сайт fcper.if.ua.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua