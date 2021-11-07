Сауль Альварес - Калеб Плант. Відео нокауту

Бій завершився в 11 раунді

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі на арені MGM Grand завершився бій, в якому чемпіон WBC, WBA і WBO в суперсередній вазі Сауль Альварес (57–1–2, 39 KO) технічним нокаутом переміг чемпіона IBF у суперсередній вазі Калеба Планта (21–1, 12 KO) і став абсолютним.

Все вирішилося у 11-му раунді. Спочатку мексиканець відправив свого суперника до нокдауну, а потім уже довів справу до нокауту.

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