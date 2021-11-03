Гол у ворота гірників став ювелійним

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді грає з мадридським Реалом.

На 14-ій хвилині матчу Вінісіус обікрав Марлона і віддав передачу на Бензема, якому залишилося влучити у пусті ворота Трубіна. Цей гол став 1000-им для мадридського клубу у Лізі чемпіонів та Кубку чемпіонів. Реал став першим клубом в історії, який забив 1000 голів у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, 16 вересня 2014 року Бензема відзначився у матчі з Базелем (5:1) у Лізі чемпіонів та забив тисячний гол Реала в європейських турнірах.

Раніше, Шахтар поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА.

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