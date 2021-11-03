Готові до матчу: Шахтар провів тренування на Сантьяго Бернабеу

Матч розпочнеться о 19:45

Джерело - Чемпіон.

Шахтар завершив підготовку до матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала.

2 листопада, увечері, Шахтар приїхав на легендарний Сантьяго Бернабеу. Тут все ще триває реконструкція, але цієї осені Реал знову проводить домашні матчі на своїй головній арені, інформує пресслужба гірників.

Представники ЗМІ традиційно могли протягом чверті години спостерігати за тренуванням. Загалом вона тривала 50 хвилин і включала розминку, квадрати, двосторонку на одній половині, а після завершення основної частини футболісти додатково відпрацювали удари.

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Нагадаємо, до матчу готуються всі 25 гравців, що прилетіли до Мадриду. Поєдинок Реал - Шахтар розпочнеться 3 листопада о 19:45 за київським часом.

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