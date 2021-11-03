Джерело - Чемпіон.
Олімпійську чемпіонку 2012 року з художньої гімнастики у груповому багатоборстві Кароліну Севастьянову запідозрили у романі з відомим американським актором Леонардо Ді Капріо після фото на Мальдівах.
Севастьянова виклала в інстаграмі фотографії з відпочинку, на яких поруч із нею знаходиться чоловік, дуже схожий на Ді Капріо.
"Paparazzi", - підписала фото Кароліна, супроводживши повідомлення сміється до сліз емодзі.
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Підписники Севастьянової залишили під фотографією велику кількість коментарів, відзначаючи схожість людини на фото з Ді Капріо.
kseniya_oxygen : Леонардо, чи це ти?
tobias_rotzler : Виглядає як Лео Ді Капріо.
20vikky : Це і є Ді Капріо зі своєю дівчиною.
vashpe : Я подумала, ви тепер з Лео.
_wild_is_the_wind : Ді Капріо?
annamorris.kiev : Реально Лео.
dk.nnn07 : У Лео нова дівчина.
nvasileva : Я спочатку подумала, що це Лео.
Втім, більшість підписників Севастьянової таки здогадалися, що на фото не Ді Капріо, а хлопець Кароліни, який на цих знімках справді дуже схожий на знаменитого актора. Насправді він виглядає так:
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