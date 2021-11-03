Джерело - Чемпіон.

Олімпійську чемпіонку 2012 року з художньої гімнастики у груповому багатоборстві Кароліну Севастьянову запідозрили у романі з відомим американським актором Леонардо Ді Капріо після фото на Мальдівах.

Севастьянова виклала в інстаграмі фотографії з відпочинку, на яких поруч із нею знаходиться чоловік, дуже схожий на Ді Капріо.

"Paparazzi", - підписала фото Кароліна, супроводживши повідомлення сміється до сліз емодзі.

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Підписники Севастьянової залишили під фотографією велику кількість коментарів, відзначаючи схожість людини на фото з Ді Капріо.

kseniya_oxygen : Леонардо, чи це ти?

tobias_rotzler : Виглядає як Лео Ді Капріо.

20vikky : Це і є Ді Капріо зі своєю дівчиною.

vashpe : Я подумала, ви тепер з Лео.

_wild_is_the_wind : Ді Капріо?

annamorris.kiev : Реально Лео.

dk.nnn07 : У Лео нова дівчина.

nvasileva : Я спочатку подумала, що це Лео.

Втім, більшість підписників Севастьянової таки здогадалися, що на фото не Ді Капріо, а хлопець Кароліни, який на цих знімках справді дуже схожий на знаменитого актора. Насправді він виглядає так:

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