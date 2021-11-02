Гравець НБА загадково зник і не виходить на зв'язок із командою

Джерело - Чемпіон.

Руї Хачімура, який виступає за клуб НБА Вашингтон Візардз, досі не приєднався до команди через особисті причини. Про це повідомляє інсайдер Квінтон Мейо.

В кінці вересня 23-річний японський гравець отримав дозвіл від клубу не брати участі в передсезонному таборі задля вирішення проблем із ментальним здоров'ям, а також для додаткового відновлення після Олімпіади.

Минув місяць, але Хачімура досі не з'являвся на тренувальній базі клубу. Керівництво Візардз навіть не може з'ясувати, чи прилітав форвард взагалі до США.

Протягом тижня головний тренер Вашингтона Вес Анселд-молодший говорив, що Хачімурі додатково треба невизначену кількість часу. Сам баскетболіст вже більше місяця є неактивним у соцмережах - він відписався від усіх акаунтів команд та одноклубників, крім бренду свого одягу Black Samurai.

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