Школа беттінгу: BettMan вітає читачів

Експерт Школи беттінгу BettMan вітається з читачами сайту Чемпіон

Всім привіт! По-перше, дякую редакції спортивної платформи Чемпіон за можливість спілкуватися з такою великою аудиторією. Сподіваюся те, про що ми будемо з вами говорити у цьому блозі, буде корисним для читачів сайту.

До мене інколи звертаються друзі, які в курсі моїх великих знань у кількох видах спорту, аби я допоміг їм консультацією стосовно тієї чи іншої ставки на матч. При цьому зазвичай я стикаюся з тим, що люди дуже погано розбираються у ставках і є легкою здобиччю для букмекерів. Тож на сайті Champion.com.ua я дам певну базу практичних знань, яка допоможе у грі проти контори. Не можу обіцяти зробити з вас суперпрофі, бо на це здатні далеко не всі. Але ви точно отримаєте можливість дізнатись нову інформацію зі світу беттінгу, чи зробите переоцінку власного минулого досвіду задля покращення результатів.

Що я буду робити у блозі і чим саме це буде цікаво?

1. Робити прогнози не певні спортивні події і робити реальні ставки. При цьому буду пояснювати, чому роблю ті чи інші речі. Ми будемо вести статистику всього, що буде відбуватися.

2. Буду робити ставки по різним системам і сценаріям, пояснюючи сутність кожного з них, з точки зору вірогідності отримання позитивного результату. По деяких системах ви побачите, що краще їх не використовувати. Я знаю заздалегіть, що вони хибні, але все одно витрачу трохи реальних грошей, щоб ви краще зрозуміли примарність очікування чудес.

3. Крім прогнозів, реальних ставок і аналітики по ним, на вас чекатиме багато цікавих фактів з минулого і сьогодення світу ставок.

Той, хто серйозно налаштований заробляти на ставках, має розуміти певні важливі речі. Як і будь-який бізнес, ця справа потребує знань, аналітичного складу розуму, витримки, а інколи ще й зовсім трішки фарту. І чим менше складова вдачі у позитивному результаті, тим більшим профі ви будете вважатись. І звісно ж потрібно мати гроші, аби почати :-)

Далі буде...

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