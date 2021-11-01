Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація гандболу внесла зміни в правила гри. Тепер жіночим командам можна виступати у майках і шортах, а не топах та бікіні. Сталося це після скандалу.

На сайті організації опублікували нові правила гри у пляжний гандбол. Серед іншого – щодо форми спортсменів. Чи не найбільша зміна – форма для жінок. Тепер їм дозволять виступати в шортах замість бікіні. Правда вони мають прилягати до тіла, а довжина має бути максимум до середини стегна.

Також спортсменки тепер виступатимуть в майках, а не топах. Одягати інший одяг під майку заборонено.

Нові правила наберуть чинності 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, У липні Міжнародна федерація гандболу потрапила у сексистський скандал. Все через штраф у розмірі 1500 євро для жіночої збірної Норвегії. Гандболістки вийшли на матч за третє місце на чемпіонаті Європи проти Іспанії у шортах замість бікіні. І кожна з норвежок була оштрафована на 150 євро (загалом 1500 євро на команду). Причиною для штрафу стало те, що гандболістки порушили правила екіпірування, яким і передбачено бікіні, а не шорти.

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