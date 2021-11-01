Джерело - Чемпіон.
У рамках поєдинку третього дивізіону чемпіонату Аргентини Ферро на виїзді зустрічався з Уракано.
Наприкінці другого тайму вболівальники господарів учинили бійку, яка завершилася стріляниною.
Один із фанатів команди дістав пістолет і розпочав стріляти. Одна з куль потрапила у головного тренера команди Ферро Маурісіо Ромеро.
Після пострілів футболісти негайно вирушили до підтрибунного приміщення, де змогли сховатися від пострілів.
"Huracán Las Heras":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2021
Por disparos durante su partido ante Ferro de General Pico en el #FederalA pic.twitter.com/QGX38LuFpz
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