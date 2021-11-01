Життю та здоров'ю тренера вже нічого не загрожує

Джерело - Чемпіон.

У рамках поєдинку третього дивізіону чемпіонату Аргентини Ферро на виїзді зустрічався з Уракано.

Наприкінці другого тайму вболівальники господарів учинили бійку, яка завершилася стріляниною.

Один із фанатів команди дістав пістолет і розпочав стріляти. Одна з куль потрапила у головного тренера команди Ферро Маурісіо Ромеро.

Після пострілів футболісти негайно вирушили до підтрибунного приміщення, де змогли сховатися від пострілів.

"Huracán Las Heras":

Por disparos durante su partido ante Ferro de General Pico en el #FederalA pic.twitter.com/QGX38LuFpz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2021

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