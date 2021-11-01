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В Аргентині підстрелили головного тренера команди під час матчу

Сьогодні 17:09 Віктор Слюсаренко 635 1
Життю та здоров'ю тренера вже нічого не загрожує
В Аргентині підстрелили головного тренера команди під час матчу
#Аргентина

Джерело - Чемпіон.

У рамках поєдинку третього дивізіону чемпіонату Аргентини Ферро на виїзді зустрічався з Уракано.

Наприкінці другого тайму вболівальники господарів учинили бійку, яка завершилася стріляниною.

Один із фанатів команди дістав пістолет і розпочав стріляти. Одна з куль потрапила у головного тренера команди Ферро Маурісіо Ромеро.

Після пострілів футболісти негайно вирушили до підтрибунного приміщення, де змогли сховатися від пострілів. 

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