У збірній Бразилії з волейболу спалахнув гомофобний скандал

Джерело - Чемпіон.

Центральний блокуючий збірної Бразилії Маурісіо Соуза у своєму Instagram опублікував пост, після якого потрапив в скандал.

На волейболіста повісили ярлик гомофоба, а інші гравці збірної Бразилії Керолл Гаттаз, Таїса, Шейла Габі, а також Дуглас Соуза та Маке відкрито виступили проти Маурісіо.

Зазначимо, що партнер центрального зі збірної Дуглас є відкритим геєм. Мінас, в якому виступає Соуза, не був задоволений вибаченнями гравця і розірвав контракт з олімпійським чемпіоном Ріо-2016. Також вчинив і головний тренер збірної Ренан даль Зотто, заявивши, що в команді немає місця гомофобам.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mauricio Souza (@mauriciosouza17)

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