Перший гол він забив 22 роки тому

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович відкрив рахунок у матчі 11 туру Серії А проти Роми.

Для шведа це 400-й гол у рамках національних першостей. Свій перший м'яч він забив у чемпіонаті Швеції за Мальме 30 жовтня 1999 - 22 роки тому.

У Серії А цей гол став для 40-річного форварда 150-го. 23 м'ячі він забив за Ювентус, 57 за Інтер та 70 за Мілан. Також він грав за Аякс, Барселону, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Лос-Анджелес Гелаксі.

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