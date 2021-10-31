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9-річний син Марлоса вказав Путіну куди йому треба забиратися

Сьогодні 16:04 Андрій Твердохліб 438 0
9-річний син Марлоса вказав Путіну куди йому треба забиратися

Джерело - Чемпіон.

9-річний син півзахисника Шахтаря Малоса - Бернардо красномовно пояснив диктатору сусідньої країни хто він і куди йому треба забиратися з України.

Дружина футболіста опублікувала сторіс у своєму Instagram, у якому Бернардо тримає в руках туалетний папір із написом ПТН ПНХ.

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Публикация от БРУТАЛЬНИЙ ФУТБОЛ 4.0 ⚽️ (@brutalfootballua)

Зазначимо, Барнардо народився в Україні та займається футболом у одній ізх київських шкіл.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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