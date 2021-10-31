Джерело - Чемпіон.
9-річний син півзахисника Шахтаря Малоса - Бернардо красномовно пояснив диктатору сусідньої країни хто він і куди йому треба забиратися з України.
Дружина футболіста опублікувала сторіс у своєму Instagram, у якому Бернардо тримає в руках туалетний папір із написом ПТН ПНХ.
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Зазначимо, Барнардо народився в Україні та займається футболом у одній ізх київських шкіл.
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