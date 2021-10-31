Пятов виконав пісню We Will Rock You

Джерело - Чемпіон.

Другий випуск нового сезону загадкового шоу країни Маска на телеканалі Україна справді шокував глядачів, оскільки проєкт несподівано залишив один із фаворитів сезону - міфічний велетень Грифон.

Але куди великим сюрпризом для всіх глядачів стало розсекречене ім'я знаменитості, що маскувалася в даному образі - продемонструвати свій талант і спантеличити глядачів і зіркових детективів вдалося легендарному воротареві збірної України та донецького Шахтаря Андрію Пятову.

Голкіпер Шахтаря виконав композицію гурту Queen - We Will Rock You в об'ємному костюмі Грифона, вага якого склала 20 кг. Найближчим до розгадки особистості в костюмі серед усіх детективів був Андрій Данилко - він звернув увагу на жести учасника, припустивши, що в костюмі знаходиться спортсмен.

"Я дійсно ніколи не співав і не виявляв інтерес до вокалу, навіть у караоке. Це абсолютно новий для мене досвід. Але в глибині душі я мріяв потрапити до такого грандіозного шоу, тим більше з такими чудовими людьми мати можливість попрацювати з професіоналами. Ми, спортсмени, футболісти дуже сором'язливі. Але участь у цьому проєкті допомогла мені розкритися", - заявив Пятов.

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