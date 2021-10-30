Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Мемфіс Депай подякував колишньому головному тренеру іспанського гранда та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Футболіст написав зворушливий пост у своєму Інстаграмі, прикріпивши світлину середини 00-х.

"Ви дали моїй кар'єрі новий імпульс, я вам за це дуже вдячний! Я дуже поважаю вас як тренера, але ще більше як людину, і я сподіваюся, що ми зустрінемося знову, щоб працювати разом у майбутньому", - зазначив Депай.

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Нагадаємо, Рональда Кумана було звільнено з посади головного тренера синьо-гранатових через невдалі виступи команди. Каталонці набрали всього 15 очок у десятьох турах Ла-Ліги, програвши дві останні гри, а також невдало стартували в Лізі чемпіонів, набравши 3 очки в трьох турах.

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