Джерело - Чемпіон.

29 жовтня виповнюється 40 років колишньому півзахиснику Дніпра, Динамо та збірної України - Руслану Ротаню.

Згадуємо один із найзнаковіших голів у кар'єрі іменинника в ворота Севільї в фіналі Ліги Європи 2014/15.

За збірну України Ротань зіграв 100 матчів, у яких забив 8 голів. У складі Дніпра футболіст провів 316 матчів і забив 34 голи. Завершив кар'єру в 2018 році в складі Динамо, провівши 19 років у професійому футболі.

Нагородений Орденом "За міжність" III ступеня.

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