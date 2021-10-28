Джерело - Чемпіон.

Невдовзі в родині футболіста Кріштіану Роналду буде поповнення. Його дівчина Джорджина Родрігес очікує на двійню.

Про це повідомляє Hola.

Про свою вагітність Джорджина розповіла в інтерв'ю виданню Hola! Вона на 12-у тижні вагітності.

Для Роналду це буде п'ята дитина. У нього є син Кріштіану, який народився у 2010 році. Хто його матір невідомо. Також у 2017 році сурогатна матір народила ще двох дітей для футболіста - двійнят Єву та Матео. У тому ж 2017 році Джорджина народила від Роналду доньку Алану Мартіну.

Згодом Джорджина виклала фотографію. Виявилося, що вона чекає на двійню.

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