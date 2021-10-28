Джерело - Чемпіон.

28 жовтня 2018 року перша ракетка України Еліна Світоліна золотими літерами вписала своє ім'я в історію жіночого тенісу, ставши переможницею Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі.

У фінальному матчі українка з камбеком в трьох сетах здолала американку Слоан Стівенс, вигравши до цього всі матчі на турнірі.

У наступному році Еліна захищала свій титул у фіналі, але це вже зовсім інша історія.

Цього сезону Світоліна не вийшла на Підсумковий турнір WTA.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua