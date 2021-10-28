Джерело - Чемпіон.

Румунська тенісистка Жаклін Крістіан вже двічі виходила на матчі в рамках турніру у Клуж-Напоці в образі Дракули.

У першій зустрічі вона здолала словенку Каю Юван (3:6, 7:6, 7:6), у другій - австралійку Айлу Томлянович (7:6, 7:5).

Зазначимо, що комерційною назвою змагань є Transylvania Open.

Countess Dracula - I mean Jaqueline Cristian - has arrived 🧛‍♀️😏#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/ARElXqpnJu — wta (@WTA) October 27, 2021

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