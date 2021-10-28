Російський боксер облаяв депутатів за рішення щодо ветеранів

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов грубо розкритикував депутатів Державної думи РФ.

Причиною стало відхилення депутатами законопроєкту щодо повного звільнення учасників Другої світової війни від комунальних платежів.

"Ну кінчені п****аси", 0 написав Ковальов в інстаграмі, додавши коментар публікації телеграм-каналу "Протестна Росія".

"Учора єдинороси відхилили законопроєкт про повне звільнення учасників Великої Вітчизняної війни від комунальних платежів. Учасникам війни, хто ще живий, понад 90 років. Їх майже не лишилося! На паради витрачають мільярди рублів щороку, а позбавити сплати ЖКГ депутати не хочуть. Чи це не справжня образа ветеранів?", – йдеться у повідомленні.