Мілан повторив клубний рекорд 67-річної давнини

Джерело - Чемпіон.

Мілан здолав Торіно (1:0) у 10-му турі італійської Серії А та повторив рекорд.

Про це повідомляє Calciomercato.

Команда Стефано Піолі перемогла в 9 із 10 матчів поточного розіграшу чемпіонату Італії, ще в одному з Ювентусом зіграла внічию.

Россонері повторили клубний рекорд, встановлений у сезоні-1954/55. Тоді Мілан під керівництвом Бели Гуттманна розпочав сезон так само і став у підсумку чемпіоном. Примітно, що Гуттмана було звільнено по ходу сезону.

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