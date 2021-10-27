Мілан повторив клубний рекорд 67-річної давнини

Джерело - Чемпіон.
Мілан здолав Торіно (1:0) у 10-му турі італійської Серії А та повторив рекорд.
Про це повідомляє Calciomercato.
Команда Стефано Піолі перемогла в 9 із 10 матчів поточного розіграшу чемпіонату Італії, ще в одному з Ювентусом зіграла внічию.
Россонері повторили клубний рекорд, встановлений у сезоні-1954/55. Тоді Мілан під керівництвом Бели Гуттманна розпочав сезон так само і став у підсумку чемпіоном. Примітно, що Гуттмана було звільнено по ходу сезону.
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