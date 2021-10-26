20-річний Мустафаєв ефектно оформив швидкий дубль у матчі Кубку України з Металістом 1925

Джерело - Чемпіон.
У Харкові відбувається матч 1/8 фіналу Кубку України Металіст 1925 - Олександрія.
Гості виставили більш резервний склад, але це не завадило відкрити рахунок. На 25-ій хвилині відзначився Еміль Мустафаєв.З передачі Спінеллі Мустафаєв на ближній стійці воріт вміло переграв голкіпера суперника.
На цьому 20-річний Мустафаєв вирішив не зупинятися і через 4 хвилини знову скористався передачею Спінеллі та ефектно реалізував вихід один на один з голкіпером харківської команди.
Еміль втретє вийшов у складі першої команди Олександрії у цьому сезоні. Раніше він з'являвся на 15 та 10 хвилин відповідно у матчах з Десною (1:1) та Чорноморець (2:2).
Перший гол:
Другий гол:
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