Джерело - Чемпіон.

Під час поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між Оттавою та Вашингтоном (5:7), що відбувся в ніч на вівторок, 26 жовтня, стався кумедний епізод.

За 8 секунд до завершення другого періоду американський форвард Вашингтона Ті Джей Оші оформив хет-трик. Згідно з традицією, щоб привітати хокеїста та відзначити його результативність, уболівальники кидають свої кепки на лід (хет-трик у перекладі - трюк із капелюхом). Проте одна з фанаток жбурнула американцеві… свій бюстгальтер, чим розвеселила Оші.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RMNB (@rmnb_blog)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua