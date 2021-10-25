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Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема

Сьогодні 13:29 Віктор Слюсаренко 56 0
Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема
#Гронінген, #АЗ

Джерело - Чемпіон.

У матчі десятого туру чемпіонату Нідерландів Гронінген обіграв АЗ (2:0).

На 20-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив 21-річний Сіріл Нгонге. Бельгійському нападнику вдався фантастичний за красою удар п'ятою, воротар клубу з Алкмаара не зміг виручити команду.

Відзначимо, що в українських уболівальників подібні удари скорпіона асоціюються з легендарним м'ячем, який забив ексгравець Шахтаря Матузалем в легендарному матчі проти Севільї.

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