Українець двічі пробивав пенальті: Безус забив гол у ворота Генка

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру чемпіонату Бельгії Ліги Жупіле Генк приймає Гент.

З перших хвилин матчу у складі Гента вийшов українець Роман Безус. На 59-ій хвилині зустрічі Безус відзначився забитим голом, реалізувавши пенальті. До речі, українець реалізував пенальті на 58-ій хвилині, але арбітр попросив його ще раз виконати пенальті, угледівши порушення правил. І знову українець був влучним.

Безус подвоїв рахунок. На 43-ій хвилині Самуаз відкрив рахунок. Станом на 66-у хвилину Гент перемагає Генк з рахунком 2:0.

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