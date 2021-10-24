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Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1

Сьогодні 18:48 Віктор Слюсаренко 218 0
Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1
#Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу під час матчі зі СК Дніпро-1 висловив незадоволення арбітру Дмитру Кривушкіну його діями.

Після одного з ігрових моментів, в якому на думку рефері правила порушував Рамірес, румунський фахівець почав кричати в бік арбітра: "Був корпус, алло! Барселона те ж саме - нічого не дав. Те ж саме! У тебе тут інший футбол? Ти бачив Барселону проти нас? Ти бачив, що сталося?", - сказав на емоціях Луческу.

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