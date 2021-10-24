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Тайсон відвідав відкриття своєї статуї у Лас-Вегасі

Сьогодні 16:23 Віктор Слюсаренко 129 0
Легенда подякував за надану йому честь
Тайсон відвідав відкриття своєї статуї у Лас-Вегасі
#Тайсон

Джерело - Чемпіон.

Легендарний колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон відправився в Лас-Вегас, де відвідав важливий захід.

Боксер був присутній на церемонії відкриття власної статуї. Тайсон виступив з промовою і подякував за надану йому честь.

Примітно, що статую відкрили в популярній і знаменитій піцерії Mulberry Pizzeria, розташованої на території готелю Resorts World Las Vegas.

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Допис, поширений Mike Tyson (@miketyson)

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