Легенда подякував за надану йому честь

Джерело - Чемпіон.

Легендарний колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон відправився в Лас-Вегас, де відвідав важливий захід.

Боксер був присутній на церемонії відкриття власної статуї. Тайсон виступив з промовою і подякував за надану йому честь.

Примітно, що статую відкрили в популярній і знаменитій піцерії Mulberry Pizzeria, розташованої на території готелю Resorts World Las Vegas.

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