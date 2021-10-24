Стівенсон - Геррінг: відоогляд бою

Джерело - Чемпіон.

В Атланті відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі Джемела Геррінга (23-3, 11 КО) і тимчасового чемпіона Шакура Стівенсона (17-0, 9 КО).

Стівенсон здобув перемогу технічним нокаутом. Бій арбітр зупинив в 10-му раунді за явної переваги Стівенсона.

Раніше, Тайсон може провести бій з блогером.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua