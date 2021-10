Син Холіфілда нокаутував Стенфорда. Відео нокауту

На State Farm Arena (Атланта, США) відбувся бій в середній вазі (до 69,9 кг) між Еваном Холіфілдом (8-0, 6 КО) і Чарльзом Стенфордом (6-4, 3 КО).

Еван Холіфілд, який є сином колишнього боксера Евандера Холіфілда, у другому раунді нокаутував свого суперника.

HOLY 🤯 SMOKE. @ChiefHoly with the HUGE Round 2 knockout in his first time fighting in front of his hometown crowd in Atlanta. #HerringStevenson pic.twitter.com/F1HU4hvoDo