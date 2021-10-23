Російський боксер знаходиться в реанімації після сутички з ведмедем

Джерело - Чемпіон.

23-річний боксер із Тюмені Ілля Медведєв знаходиться в штучній комі після сутички ведмедецею, яку йому вдалося зарізати ножем.

Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

Хлопець повертався з риболовлі лісом в Уватскому районі. Із ним було ще двоє рибалок. Раптово на них накинувся ведмідь. Спочатку звір атакував 48-річного чоловіка. Той загинув на місці. Потім напав на Іллю і повалив його на лопатки. Але хлопець, незважаючи на серйозні рвані рани голови і кінцівок, зміг нанести тварині кілька смертельних ударів ножем.

Третій, 41-річний, рибалка не постраждав. Він на човні доставив пораненого Медведєва в лікарню. Хлопцеві надають допомогу лікарі. Він в реанімації, у важкому стані.

Ілля Медведєв - майстер спорту з боксу, учасник чемпіонату Росії і інших великих федеральних турнірів

Денис Чеботар - єдиний рибалка, який не постраждав у сутичці з диким ведмедем в лісі на березі Іртиша. Після того, як відійшов від шоку, він розповів, що спочатку боксер Ілля намагався застрелити звіра, що напав на його товариша. Але вбити ведмедя йому вдалося лише кількома ударами ножа.

Але є в цій історії нестиковка.

За даними того ж видання, на місці нападу ведмедиці на трьох чоловік на березі річки Іртиш виявлені гільзи різних калібрів: 20-го, 12-го і 16-го. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що і рушниці було три. Хоча вилучено лише одне - 20-го калібру.

Співробітники місцевого "охотнадзора" припускають, що ведмедиця напала на людей після того, як її поранили. Все сталося на території заказника неподалік від барлоги, тому одна з розглянутих версій події - бракон'єрство.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua