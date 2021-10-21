Джерело - Чемпіон.

Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року Дар’я Білодід дала невелике інтерв'ю для відомого журналу Vogue.

Ролик, який спортсменка поширила у своєму інстаграмі поєднував у собі стильні кадри зі зйомки для видання Vogue. Інтерв'ю складалося з коротких питань, а відповіді Білодід були теж лаконічні.

"Я, в принципі, дуже люблю зйомки, але коли зі мною працює команда професіоналів і коли кожен образ продуманий до дрібниць, тоді моєму щастю немає меж", - зазначила Білодід.

Дар'я розповіла, що найбільше в чоловіках цінує вірність, надійність, інтелект та вміння залицятися та любити.

А от в жінках їй подобаються такі риси, як мудрість, інтелект та привабливість.

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