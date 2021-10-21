Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Шарлотт Ламело Болл записав собі в актив 31 очко, 9 підбирань і 7 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА з Індіаною Пейсерз (123:122).

Болл став наймолодшим баскетболістом в історії НБА, який підкорив статистику 30+ очок, 5 + підбирань і 5 + передач в першій грі сезону. Ламело зробив це у віці 20 років і 59 днів. Крім того, Болл став третім наймолодшим гравцем всіх часів, який демонстрував таку результативність 30+ очок в матчі-відкритті. Раніше тільки Ламар Одом (19 років і 361 день) і Джон Дрю (20 років і 18 днів) зуміли зробити це в більш молодому віці, ніж розігруючий Горнетс.

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