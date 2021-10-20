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Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком

Сьогодні 19:29 Віктор Слюсаренко 257 0
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком
#Лестер, #Спартак, #Дака

Джерело - Чемпіон.

Замбійський футболіст англійського Лестера Пастон Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи в матчі зі Спартаком.

Попередній рекорд належав румунському нападникові Стяуа Клаудіу Кешері. Він забив 3 м'ячі за 10 хвилин в матчі Ліги Європи між румунською Стяуа і датським Ольборгом 18 вересня 2014 року.

У першому таймі матчу Спартак забив два голи. Наприкінці тайму Дака один гол відіграв. А на початку, на 48-ій та 54-ій хвилинах забив ще два голи. Цей найшвидший хет-трик. На 79-ій хвилині Дака ще раз відзначився у воротах Спартака. На 86-ій хвилині Спартак скоротив рахунок до мінімуму. У підсумку Спартак програв Лестеру з рахунком 3:4.

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