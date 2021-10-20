Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс набрав 34 очки, 11 підборів і 5 передач в матчі-відкритті регулярного чемпіонату НБА з Голден Стейт Ворріорс (114:121).

Джеймс довів кількість набраних очок в перших матчах сезону до позначки 481, що стало новим рекордом в історії НБА. Джеймс перевершив легенду Юта Джаз Карла Мелоуна (447 очок). У Топ-5 ліги за цим показником входять Майкл Джордан (431 очко), Карім Абдул-Джаббар (430 очок) і Пол Пірс (417 очок).

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